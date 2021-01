L’edizione del 2021 della Fiera della Rovere, che si tiene ogni anno il 2 e 3 febbraio a San Bartolomeo al Mare in occasione dei festeggiamenti della Candelora, non avrà luogo.

L’Amministrazione comunale ha atteso sino all’ultimo per verificare se le disposizioni che fanno seguito all’emergenza sanitaria potessero diventare meno pesanti, ma per la tutela della salute pubblica non ci sono le condizioni per svolgere lo storico evento popolare.

“Siamo molto rammaricati – spiega Davide Salerno, Assessore al commercio – ma non possiamo fare diversamente. Spostiamo l’appuntamento con la Fiera della Rovere al 2022, sulla quale stiamo già lavorando”.