Dopo gli articoli del nostro giornale sul futuro turistico di Tortona con interviste all’assessore Fabio Morreale e al Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo anche la Sinistra si sta interessando al problema con una bella iniziativa per cercare di capire e forse disegnare il futuro turistico di Tortona.

Si chiama “turismo in rete“ ed è organizzata da Articolo uno. Si terrà venerdì 22 gennaio alle 21 in diretta sul gruppo Facebook di Articolo uno. Interverranno Marcella Graziano capogruppo consiliare del partito democratico ex assessore alle politiche culturali promozione della città turismo commercio, Fabio Morreale assessore alla promozione del territorio attività economiche, Don Paolo Padrini direttore artistico del Perosi festival e di radio PNR e Federico Fornaro deputato eletto nella circoscrizione di Tortona-Alessandria capogruppo di LEU (Liberi e Uguali). Si tratterà di un dibattito pubblico organizzato su Facebook ed è davvero un peccato che in questo momento la maggioranza delle iniziative si organizzino solo su questo Social che non è condiviso da tantissime persone. Ne esistono molte, infatti, che non sono iscritte, come ad esempio i due terzi dei lettori di Oggi Cronaca, che preferiscono leggere le notizie direttamente dal sito e non da Facebook .

Purtroppo queste e tante altre iniziative vengono allestite su Facebook perché è più facile farlo che con altri sistemi, ma questo, purtroppo preclude una gran platea di persone ed è un peccato non si possano trovare altre soluzioni tecnologiche per allestire manifestazioni e dibattiti per altro molto interessanti come queste, che così non possono trovare una platea più vasta.

Già in passato Facebook, infatti, ha dato prova di situazioni non troppo trasparenti e democratiche, come la cancellazione di molti profili avviata da programmi predisposti dal Social che hanno sbattuto fuori dal Social decine di migliaia di utenti solo perché scrivevano di certi argomento o anche solo alcune parole, oppure o citavano certe persone, quindi francamente la presenza di questo dibattito solo sul gruppo Social purtroppo è limitante ma d’altro canto con la pandemia, le soluzioni non sono purtroppo molte: allestire una manifestazione in diretta FB è molto facile e garantisce comunque, una certa platea.