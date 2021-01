Non ci siamo: la città di Tortona dopo un periodo in cui ha sempre stazionato nelle parti basse, all’ultimo o al penultimo posto di questa classifica, da ieri si trova quasi in cima. Non che i dati sul numero dei positivi al Covid siano preoccupanti, però avere il “termometro” di quello che succede in rapporto alle altre città centro-zona della provincia di Alessandria è importate e ala situazione, ieri non andava affatto bene.

Sopra la tabella generale, di seguito le variazioni di ieri