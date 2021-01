Il giorno 22 Gennaio 2021 alle ore 15 l’ufficio Servizio Civile nazionale del Comune di Alessandria, ha organizzato un “Infoday“, ovvero un incontro aperto a tutti i giovani interessati al Bando di selezione del Servizio Civile Universale 2021 che si terrà tramite la piattaforma ‘Google Meet’ al link: https://meet.google.com/qkr-mdoz-zfb.

Sarà un incontro di promozione e sensibilizzazione finalizzato ad illustrare i progetti del Comune di Alessandria e consentirà ai giovani di conoscere anche cosa offre il Servizio Civile Universale in generale.

“Anche in questo momento di difficoltà ed emergenza – dichiara l’assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Mattia Roggero–, il progetto del Servizio Civile nazionale non si ferma e propone questa ulteriore opportunità per i giovani, aiutandoli a venire in contatto con i programmi e le iniziative che riguardano il Servizio”.

L’iniziativa è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Servizio Civile del Comune di Alessandria e su Instagram.

Qui di seguito i link:

Facebook

Instagram