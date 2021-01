La Giunta comunale ha deliberato ieri l’adesione della città di Alessandria al costituendo Comitato “Gente del Territorio – Tutela e promozione dell’ambiente e della cultura della Provincia di Alessandria”.

La città di Alessandria ne sarà socio promotore e ha contestualmente approvato lo schema di statuto del Comitato stesso.

“In tempi molto rapidi, il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’ordine del giorno sulla costituzione del Comitato – dichiara il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, abbiamo voluto dare un segnale di responsabilità a tutti i comuni individuati come siti idonei al deposito di rifiuti radioattivi, per evitare che questo venga installato nell’alessandrino. L’unione fa la forza: avremo modo di lavorare in sinergia con gli altri comuni per scongiurare in ogni modo questa eventualità”.