Le crociere stanno ripartendo, come consentito dall’articolo 10 del dpcm del 14 gennaio. E lo fanno nel rispetto delle linee guida validate dal comitato tecnico scientifico (quelle che hanno permesso la ripresa delle operazioni ad agosto 2020), come indicato dal decreto stesso.

Quello che in questi giorni non è stato chiaro è come si riparte, viste le restrizioni agli spostamenti tra regioni e visto che le regioni italiane sono oggi classificate come rosse, arancioni o gialle, in base all’indice Rt di contagio da Covid-19. Il che comporta limitazioni differenti area per area.

In assenza di un chiarimento sulle modalità operative da parte del governo e dei ministeri di competenza, le compagnie (nello specifico Msc Crociere per la ripartenza del 24 gennaio) sono comunque chiamate a fornire indicazioni ai passeggeri e alle agenzie di viaggi per quanto riguarda gli spostamenti, gli imbarchi, le prenotazioni, le escursioni. Ecco, dunque, come ripartiranno.

SPOSTAMENTI E ZONE. Al momento, l’imbarco non è autorizzato per i passeggeri provenienti dalle regioni in fascia rossa. È invece consentito l’imbarco per chi proviene dalle regioni arancioni e gialle. I passeggeri potranno anche spostarsi da una regione all’altra per raggiungere il porto di imbarco, sia che vivano in zone arancioni che in zone gialle (chi arriva dalla Toscana potrà, per esempio, raggiungere il Lazio o la Liguria, entrambe arancioni, per imbarcarsi a Civitavecchia o a Genova).

Dovranno raggiungere il terminal muniti del biglietto di crociera e del modulo di autocertificazione emesso dal ministero dell’Interno debitamente compilato e firmato, indicandovi il motivo del transito, ovvero il raggiungimento del porto di imbarco per partire in crociera.

Articolo di Claudia Ceci