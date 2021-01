Ricerca per:

Il presidio pontecuronese, costituito con i labari e le bandiere, vuole essere per tutti una lezione, un richiamo, un monito, che ci ricorda di impegnarci sempre, ogni giorno, contro la sopraffazione, l’odio e l’indifferenza, che portano ad annullare il valore della nostra umanità. Non dimenticare è un dovere. Scriveva Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”.

A Pontecurone il Comune, le scuole e numerose Associazioni hanno posizionato i loro labari davanti all’ingresso del municipio, per la commemorazione della Giornata della Memoria. Le restrizioni di questo periodo di pandemia purtroppo non consentono iniziative diverse. Ben altro si sarebbe organizzato, potendo avere la partecipazione delle scuole! E’ soprattutto ai giovani infatti che si vorrebbe indirizzare il messaggio di questa importante Giornata, che si celebra dal 2002, perché è doveroso e dignitoso ricordare l’orrore abissale della shoah, lo sterminio perpetrato dai nazifascisti.