Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, a conclusione degli accertamenti scaturiti da un intervento avvenuto a metà gennaio nei pressi della locale Stazione Ferroviaria, dove veniva rinvenuto incustodito un borsone contenente una mazza da baseball e alcune riproduzioni di armi da taglio, hanno denunciato in stato di libertà per concorso nel porto di armi od oggetti atti a offendere tre minorenni con pregiudizi di polizia, riconosciuti dall’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nel centro cittadino.