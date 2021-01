Quello della moda è un mondo in continua evoluzione. Nel corso degli anni sono le novità a dare nuova linfa ad un settore che vive di lavoro duro, di studio e di ricerca. Ma soprattutto vive grazie alle rivoluzioni introdotte da brand come Lanacaprina.

Quella del marchio Lanacaprina è una rivoluzione gentile, dedicata all’universo femminile e che punta ad uno stile che sia in grado di esaltare la femminilità ed il carisma di ogni donna che vuole essere sempre al top, in qualsiasi occasione.

Il marchio Lanacaprina si basa su uno stile all’avanguardia ma che tende la mano a concetti importanti come bon ton e gentilezza attraverso capi ed accessori innovativi. In questo modo il brand di moda vuole diventare punto di riferimento per le donne che vogliono essere eleganti, vogliono essere sé stesse e curiose di esplorare il mondo.

Ovviamente la qualità è sempre il primo obiettivo di Lanacaprina. Una qualità da ricercare attraverso tessuti pregiati e ricamati oppure attraverso i meravigliosi macro jacquard floreali che diventano così un tratto distintivo di Lanacaprina. Ogni capo Lanacaprina viene realizzato grazie al lavoro del team creativo che crea così una grande varietà di proposte perfette per qualsiasi occasione e per permettere al gentil sesso di essere sempre al top.

Il brand Lanacaprina offre una grande varietà di prodotti in modo da dare alle donne la possibilità di creare il proprio codice espressivo e di essere eleganti e coerenti con quella che è la propria personalità.

Il tutto accompagnato dall’indispensabile Made in Italy grazie all’utilizzo dei migliori materiali selezionati in tutto il mondo. Ed è da questi materiali che nascono prodotti contemporanei, eleganti, perfetti per ogni occasione e destinati alle donne consapevoli e che guardano con occhio consapevole al futuro.

Caratteristiche uniche che danno alla donna la possibilità di esprimersi al meglio nella costante ricerca del proprio stile ma rispettando sempre i concetti di gentilezza, eleganza e stile. Una donna che vuole, quindi, raccontare la propria vita ed il proprio carattere attraverso il proprio stile.

Una rivoluzione gentile che raccoglie i frutti del lavoro duro e dell’impegno che da sempre contraddistingue questo brand. Sia per quanto riguarda la ricerca dei migliori materiali, sia per quanto concerne la creazione di nuovi modelli di stile. Una rivoluzione gentile che dà vita a prodotti di assoluto valore e di tendenza che sono destinati a diventare dei veri e propri must have del mondo della moda femminile.

Lanacaprina pensa a tutte le donne avendo a disposizione tantissimi capi delle varie taglie, dalle più piccole alle più morbide.

Un duro lavoro, dunque, ma che ha permesso a Lanacaprina di imporsi nel giro di pochi anni nel campo della moda come uno dei brand italiani più importanti.