Presentazione in PowerPoint a cura di Coltelleria Einstein

Insieme a compagnie e artisti si sta comunque lavorando nella speranza di riprendere al più presto, e in sicurezza, la rassegna dal vivo per riprendere il dialogo interrotto.

Per modalità di accesso agli spettacoli, consigli di buona visione, materiale necessario e, se richiesto e possibile, un incontro a distanza con gli attori, contattare Coltelleria Einstein 340 3339195 o 348 8720266

A conferma della richiesta, verrà inviata una e-mail con il link agli spettacoli che potranno essere visionati in qualsiasi momento dalle classi.

Un primo appuntamento è stato realizzato in occasione della Giornata della Memoria con lo spettacolo “Polvere Umana” liberamente tratto da “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

Nella rassegna sono inseriti spettacoli per ogni ciclo di età.

Il Comune di Tortona ha progettato insieme al Sistema Bibliotecario Tortonese e alla compagnia teatrale Coltelleria Einstein (nella foto), una rassegna teatrale on line dedicata alla scuola in continuità con le passate stagioni.

A Tortona prende il via una rassegna gratuita di teatro online per le scuole della Coltelleria Einstein