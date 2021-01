fa troppo freddo nella palestra dell’ex scuola Media “Mario Patri” all’istituto comprensivo B in via Emilia dove nord (nella foto) e la Dirigente Scolastica ha inviato un’e-mail al Comune di Tortona dove segnala che “Considerata la temperatura rigida del locale palestra adibito ad aula per mancanza di spazi alternativi, il nostro Istituto ha interpellato il Comune di Tortona per chiedere un potenziamento del riscaldamento in palestra.”

Gli uffici tecnici del Comune hanno risposto però che non è possibile potenziare il riscaldamento in palestra e la scuola non può autonomamente installare apparecchiature atte a riscaldare senza il nulla osta del Comune di Tortona, per cui la dirigente ha richiesto il nulla osta e attende una immediata risoluzione del Comune di Tortona per risolvere rapidamente il problema.