Si partecipa con un racconto o con una poesia, composti da 100 parole, escluso il titolo. Il testo deve essere originale. Non sono ammesse opere premiate in altri concorsi. Ogni autore può partecipare ad entrambe le sezioni. Le opere dovranno pervenire all’Associazione, entro il termine improrogabile del 28 febbraio 2021 rispettando le condizioni del presente bando e del regolamento del concorso, con le seguenti modalità :

L’Associazione “Enrico Cucchi” indice un concorso letterario di scrittura creativa per racconti e poesie a tema libero dal titolo 100 PAROLE PER RACCONTARE.

A Tortona un concorso letterario per un sorriso