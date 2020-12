Ricerca per:

I Carabinieri di Ozzano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per simulazione di reato una 72enne del posto, già titolare di una ditta liquidata nel dicembre 2017, che a maggio di quest’anno denunciava ai Carabinieri il furto presso la citata ditta di circa 150 tappeti e preziosi tessuti. L’analisi delle immagini di videosorveglianza consentivano di accertare che parte del materiale era stato sottratto dal marito e dalla figlia

I Carabinieri di Ticineto, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta da un nigeriano, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 57enne di Casoria (NA), nullafacente e con pregiudizi di polizia, responsabile di avere proposto la vendita online di un telefono cellulare, facendosi accreditare su una carta Postepay 250 euro, omettendo il recapito della merce e rendendosi irreperibile.