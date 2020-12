Ieri mattina a Tortona, malgrado la nevicata, i marinai soci del Gruppo di Tortona M.O.V.M. Capitano di corvetta Lorenzo Bezzi, hanno festeggiato la Santa Patrona dell’arma marinai nonché di quelle categoria a rischio di pericoli come fulmini, fuoco, esplosioni, e la morte improvvisa come Artificieri, genieri, armaioli, geologi, vigili del fuoco, campanari, minatori, artiglieri, polveriere,-

Le attività delle assodarmi sono state bloccate da marzo di quest’anno pe rla pandemia del corona virus, e adesso che si è potuto anche in forma ridotta e statica procedere a una cerimonia commemorativa a seguito delle ridotte norme di contenimento i marinai non ci hanno pensato due volte e hanno celebrato la loro Santa Patrona Santa Barbara e hanno voluto onorare tutti i marinai caduti nell’adempimento del loro dovere.

Ha preso parte lla cerimonia il sindaco di Tortona Federico Chiodi, il Presidente ANMI Italo Regineto il Presidente Emerito Giuseppe calore, la Madrina del Gruppo sig.ra Ilda Caviglia Coppi e alcuni soci. Nessun altro autorità o gruppo di assodarmi era statoi invitato appunto per rispettare le norme sul contagio, tutti a debita distanza e posizionati staticamente con le protezioni individuali della mascherina e i saluti solo con un sorriso.

Il tempo non è stato clemente con un nevicata costante pero gli alberi per alcuni partecipanti sono stati un luogo di riparo.

Ma i marinai abituati alle intemperie e le tempeste in mare con le acque agitate e con forza 8 o 9 proibitive per chiunque, non si sono intimoriti e con l’abnegazione e lo spirito che li contraddistingue hanno dato inizio alla cerimonia con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti eretto in piazza Roma, Un saluto del presidente emerito Giuseppe Calore e del sindaco Federico Chiodi hanno chiuso la manifestazione.

La madrina del gruppo la sig.ra Ilda Caviglia Coppi di ritorno da un suo viaggio dalla Normandia ha portato e donato al gruppo una statuina di Santa Barbara.