“La nostra città affronta un momento particolarmente delicato, come del resto tutto il Piemonte e tutta l’Italia. Dobbiamo continuare a non abbassare la guardia e rispettare le prescrizioni che ci vengono fornite dalle autorità sanitarie e governative: indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, igienizzare frequentemente le mani, osservare il distanziamento. In questo modo l’obiettivo è di arrivare, prima ad un abbassamento dei contagi, poi al loro contrasto attraverso saranno disponibili i vaccini”. Il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Servizi Sociali, Rossella Gatti, tracciano in questo modo la strategia per il contrasto in città al Covid-19 aggiungendo che, “accanto a queste considerazioni e raccomandazioni di carattere generale, l’Amministrazione Comunale ha messo in cantiere e avviato una serie di iniziative altrettanto importanti per non lasciare indietro nessuno, soprattutto le fasce più deboli ed esposte.”

Così è stata avviata l’iniziativa ‘Valenza insieme a te’, servizio che assicura spesa e farmaci a coloro che si trovano in difficoltà, anziani e persone sole, uomini e donne impossibilitati a muoversi oppure in situazioni di salute a rischio. Per usufruirne occorre telefonare allo 0131/947111 oppure scrivere una mail all’indirizzo valenzainsiemeate@comune.valenza.al.it

Grazie al contributo totalmente gratuito e volontario di una psicologa valenzana è stato attivato uno Sportello di supporto psicologico, tenuto conto che gli effetti depressivi derivanti dall’emergenza non sono affatto secondari. Per attivarlo è necessario telefonare al numero 366/6437852. Lo sportello, come ha detto il Sindaco Oddone in Consiglio Comunale rispondendo ad una interrogazione, è aperto anche alla collaborazione di altri psicologi che si offrissero volontari.

A questi, attivati nelle scorse settimane, si aggiungono una ulteriore erogazione di bonus spesa, i buoni spesa già corrisposti nella prima parte dell’emergenza, nonché i bonus per acqua, luce e gas, che potranno venire erogati previa richiesta inoltrata tramite i Caf. Ulteriore aiuto verrà dal bonus per le locazioni (bando Atc) coperti da un fondo regionale, al quale il Comune di Valenza ha erogato la somma propria di centomila euro. “Non abbiamo dimenticato neanche gli animali – spiega l’Assessore Gatti, che ha anche la delega al Welfare animale – in quanto è possibile, per le persone in difficoltà o con problemi di salute, affidarli a terzi che li accompagnino a fare la passeggiata quotidiana, ad una visita dal veterinario o semplicemente gli diano il cibo”. Infine, ultima iniziativa, ma non meno importante rispetto alle altre quella dell’automappatura dei diversamente abili e delle persone sole “perché consentirà di sapere sempre quali sono i loro bisogni, essendo più fragili ed esposte, e di seguirle con maggiori e puntuali attenzioni e non soltanto in questa fase ma anche per eventuali emergenze” dicono ancora Oddone e Gatti che, in conclusione ringraziano “la Consulta Comunale per il Volontariato Sociale e la Opera Pia San Vincenzo per il loro impegno quotidiano nella consegna dei generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno, opera che li onora e li rende benemeriti alla cittadinanza”.