Oggi a Tortona è stata accesa la seconda trance delle luminarie: dopo quelle molto originali di cui abbiamo dato notizia in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/11/mai-viste-luminarie-natalizie-cosi-originali-a-tortona-complimenti-per-la-scelta-le-immagini/ oggi è toccato a piazza Duomo e l’accensione ha richiamato diverse persone che si sono fermate ad ammirare il Babbo Natale luminoso e il resto delle luminarie. Un altro piccolo passo avanti verso le feste natalizie che si spera possano incrementare un po’ l’economia locale. Feste Natalizie che i tortonese potrebbero affrontare con un po’ di sollievo visto che il numero delle persone positive al Covid è in costante diminuzione e nelle ultime 24 ore è diminuito di ben 13 persone, pari a circa il 10% sul totale.

I dati del contagio di oggi, giovedì 3 dicembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 121 (-13) persone residenti in città risultano positive, 115 (+1) sono in quarantena e 167 (+1) in isolamento fiduciario. Sono invece 107 (-2) i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e 3 (+2) in semintensiva.

Un buon risultato che premia l’attenzione che la maggior parte dei tortonesi hanno sempre avuto prima e durante questa seconda ondata.

Di seguito altre immagini delle luminarie accese oggi.