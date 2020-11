Sabato pomeriggio le hanno accese ed è stato uno stupore per tutti coloro che stavano passeggiando nel centro storico. Ci riferiamo alle bellissime luminarie natalizie che sono state accese per la prima volta sabato. Luminarie, la cui scelta di realizzarle malgrado il Covid ha provocato qualche dissenso visto altri comuni hanno deciso di non realizzarle, ma va detto che le luminarie sono state allestite grazie agli sponsor e al contributo degli stessi commercianti e mai Tortona le ha avute così originali e belle. Una scelta quelle delle luminarie che è stata difesa a spada tratta dall’Amministrazione Comunale perché natale non è tale senza atmosfera natalizie e le luminarie, soprattutto queste luminarie danno un tocco artistico che mancava. Certo c’è la pandemia, ci sono i malti e i morti, ci sono i problemi economici per tanta gente ma Tortona può essere ancora considerata un’isola felice con lo 0,6% di positivi al Covid e allora perché non dare una piccola gioia a tutti coloro che hanno la possibilità di passeggiare in centro a Tortona?

Di seguito altre immagini delle luminarie .