La neve ha iniziato a cadere dal primo mattino di oggi, venerdì 4 dicembre. Erano diversi anni che a inizio Dicembre non si verificava una nevicata così copiosa, e mentre stiamo scrivendo questo articolo, la neve continua a cadere incessantemente.

Diverse le segnalazioni giunte in redazione, che riguardano soprattutto la situazione nei paesi della zona e sulle ex statali, in particolar modo quella più importante cioè la ex statale 10 che collega Tortona ad Alessandria, la cui gestione è di competenza della Provincia.

I disagi sono sono stati enormi, su tutta la tratta fra Tortona e Alessandria e soprattutto alla periferia di Tortona, dopo il ponte su torrente Scrivia: sulle rampe da e verso la statale 211 diverse auto sono uscite di strada, insieme a diversi camion bloccati. Sul posto è intervenuta pattuglia della la Polizia stradale che insieme ai Vigili del Fuoco di Tortona hanno rimosso i mezzi pesanti o di traverso. Le rampe di accesso alla ex statale 211 sono ovviamente state chiuse per consentire la rimozione dei mezzi.

Lunghe code lungo tutta la statale 10 per Alessandria, con oltre un ora per percorrere pochi Km, mentre sono state segnalate diverse auto fuori strada e incidenti che hanno provocato lunghe code.

Sotto accusa l’Amministrazione Provinciale di Alessandria: secondo le segnalazioni che abbiamo ricevuto, infatti, le strade erano piene di neve fresca e gli spazzaneve, specie sulla ex statale 10 non sono passati se non con grande ritardo.

Diversi disagi nei paesi e in particolar modo a Sale e anche qualche inevitabile lamentela (che c’è sempre in questi casi) a a Tortona ma in città gli spazzaneve sono passati quasi subito o, almeno, appena è stato possibile: come noto, infatti, devono scendere alcuni centimetri di neve prima che i mezzi possano entrare in azione ed essere efficaci, ed effettivamente abbiamo potuto appurare che almeno in città (come potete anche vedere dalle immagini sotto) gli spazzaneve sono entrati tempestivamente in azione.

Di seguito altre immagini della nevicata odierna.