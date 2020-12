Ricerca per:

Nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, poco dopo le ore 13, si è svolto il viaggio inaugurale dell’Eurocity “Giruno” Zurigo-Genova con la prima fermata alla stazione ferroviaria di Tortona. Ad accogliere il treno nella sua unica fermata in Piemonte, le autorità cittadine e regionali: il Sindaco Federico Chiodi con il Gonfalone del Comune, l’Onorevole Rossana Boldi, l’Assessore Regionale Vittoria Poggio, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Vicesindaco Fabio Morreale e gli assessori Mario Galvani e Luigi Bonetti, il Segretario generale Salvatore Pagano, rappresentanti della Fondazione SLALA, di RFI e di FFS (Ferrovie Federali Svizzere). Sono stati inoltre consegnati al Capotreno e ai responsabili del vagone ristorante omaggi con i prodotti del territorio, celebrando l’inizio di una collaborazione che rappresenta una importante opportunità per il futuro. (Foto Cavalli).

La notizia è di quelle importanti perché apre scenari turistici potenzialmente interessanti per la città di Tortona che potrebbe veramente diventare una metà importante per il turismo elvetico, ovviamente se saprà proporsi bene e illustrare tutte le attrattive e potenzialità di cui dispone, valorizzando prodotti tipici, storia, paesaggio, monumenti, musei a tanto altro attraverso un programma di promozione turistica effettuato soprattutto nei dintorni di Zurigo da dove il treno parte.