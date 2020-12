Siamo in periodo di avvento natalizio e malgrado il Covid, continua, con tutte le precauzioni del caso, l’attività ecclesiastica del Vescovo di Tortona mons. Vittorio Viola.

Mercoledì sera, alle ore 21, in Cattedrale si terrà la II Catechesi di Avvento predicata dal Vescovo. Le catechesi si terranno ogni mercoledì.

Andando più avanti con i giorni, venerdì 18 dicembre alle ore 21, sempre in Cattedrale, il Vescovo incontrerà i giovani della Diocesi.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming video sui siti www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it e www.ilpopolotortona.it, sulle pagine Facebook dei media diocesani, in FM su RadioPNR 96.400 e in streaming audio tramite l’app di RadioPNR.