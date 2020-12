Dieci centimetri di neve e la strada che diventa impraticabile con gli abitanti bloccati in casa.

Dopo 13 anni di disagi, ecco che un nostro lettore dice “basta” e stavolta oltre che effettuare le solite e consuete telefonate nella speranza che qualcuno possa intervenire, decide di scrivere alla redazione allegando le foto di questa strada che, come altre nei pressi del parco del Castello, ogni volta che nevica rimane isolata.

Caro Direttore,

la presente per segnalare che Strada Fornaci è paralizzata. Le foto scattate (che chiedo di pubblicare) sono state fatte oggi 04 Dicembre 2020 ore 14:50. Fatto visto e rivisto ogni volta che il buon Dio decide di mandare la neve sulla nostra Città (fortunatamente poche volte). Questa è una storia che vivo ormai da più di 13 anni, da quando mi sono trasferito in questa strada.

Lo spartineve è passato oggi in mattinata e poi basta. Ci sono almeno 10 cm di neve sulla strada. Circolare, sia in macchina che a piedi, è pericoloso essendo pure la strada non pianeggiante; non bisogna essere per forza ingegneri per capirlo.

Altra cosa. Giusto per evitare di sentire la solita giustificazione trita e ritrita “Non eravamo preparati” e/o “non abbiamo soldi” sottolineo che l’ARPA è da due giorni che emana bollettini di allerta per nevicate nella nostra zona. Per quanto riguarda l’aspetto economico, riferendomi ad un articolo di un quotidiano nazionale uscito qualche mese fa, sono fermamente convinto che se si facesse una revisione di spesa come si deve (mi riferisco anche a più di mezzo milione di euro (se non mi ricordo male) spesi, nel corso degli ultimi anni, solo per spese processuali in cause giudiziarie) sono convinto che il Comune avrebbe i quattrini per pagare qualche passaggio in più evitando così di limitare ulteriormente la già tanto martoriata libertà di movimento.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali Saluti.

Lettera Firmata

Di seguito altre immagini della strada