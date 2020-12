Quello che pubblichiamo è un piccolo racconto di due nostri lettori Svizzeri, originari di Acqui Terme che stavano venendo in Italia e dopo tre ore di viaggio da Bellinzona a Castelnuovo Scrivia, sono rimasti fermi altre tre ore sull’ A/7 a Castelnuovo Scrivia e verso le 14 ci hanno inviato il seguente racconto….

***************

Piccolo racconto per voi. Io e mia moglie, io cittadino italiano e lei svizzera, siamo partiti alle 8,30 da Bellinzona in direzione di Acqui Terme per salutare i parenti, visto che a Natale ci è stato vietato di venire.

Nonostante un po’ di traffico rallentato dovuto alla neve siamo giunti sulla A7 sino all’altezza di Castelnuovo Scrivia, intorno alle 11.

Da allora tutto bloccato, autostrada chiusa e TUTTO il traffico deviato verso Piacenza! Ora (13,51 – ndr) siamo bloccati tra Voghera e Tortona…

Mia moglie è incinta, la bimba di 3 anni giustamente non ne può più, posti dove mangiare non ce ne sono…chissà se e quando arriveremo ad Acqui.

Questa è la fotografia di questa Italia allo sbando…una vergogna.

Non solo non sono passati a sgombrare la neve ma nemmeno il sale.

Ah…l’acqua l’abbiamo finita, ma per quella basta trovare un po’ di neve pulita e farla sciogliere…

Alla fine la famiglia ci ha comunicato che è arrivata ad Acqui terme alle 8 di sera!!

FOTO DI REPERTORIO