Sono 60 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno partecipare alla realizzazione degli undici progetti elaborati dal Comune di Tortona insieme agli Enti partner (Cisa, Diocesi, Comune di Castelnuovo Scrivia, Comune di Pontecurone, Unione Basso Grue e Curone) e all’Associazione “Vedrai” di Ovada, che verranno realizzati nelle 29 sedi dei rispettivi territori tra il 2021 e il 2022.

I progetti sono parte di tre diversi programmi di intervento in ambito assistenziale, educativo e culturale, ciascuno rispondente ad uno degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 fra cui “assicurare la salute ed il benessere per tutti e a tutte le età, fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento continuo per tutti”.

La scelta di partecipare al Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani che vorranno dedicare un anno della loro vita a per contribuire al progresso culturale, sociale ed economico del nostro territorio, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando in questi mesi.

Oltre ai 27 posti inseriti nel programma denominato “Start: cresciamo insieme” sono disponibili 33 posti nei programmi “Avrò Cura di Te” e “A tutta Cultura”, finanziati dal Piano “Garanzia Giovani” della Regione Piemonte, destinati a giovani “neet” (acronimo inglese di not in education, employment or training) che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione.

Tutti i progetti hanno una durata di dodici mesi per complessive 1.145 ore annue. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa in € 439,50 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.

Sul sito web www.comune.tortona.al.it è possibile visionare tutti i progetti e trovare le informazioni utili per partecipare al bando.