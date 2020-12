Un bel regalo di Natale quello che i gestori del Centro Mater Dei hanno fatto a tanti tortonesi e a tutti gli ospiti del centro. Oggi 23 dicembre 2020, infatti, al Centro “Mater Dei” di Tortona è stata inaugurata la stanza del “con-tatto”.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco della Città Federico Chiodi, il capitano dei Carabinieri Domenico Lavigna che insieme all’equipe di gestione del Centro si è dato così avvio dopo lunghi mesi alla possibilità di riabbracciarsi tra parenti ed ospiti.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione – ha detto Fabio Mogni che ha seguito il progetto – compiendo un passo molto importante soprattutto in questo periodo di Natale dove vedere in questi giorni ospiti e parenti poter riavere tra loro un contatto è sicuramente un gesto straordinario“.

In pratica, da quanto si è potuto appurare parenti e ospiti vengono fatti affluire in due diversi percorsi e si incontrano in un apposito spazio, dove, separati da un cellophane che impedisce la trasmissione del respiro e quindi eventuale contagi, possono abbracciarsi in tutta sicurezza.

All’inaugurazione erano presenti anche il vice Sindaco Fabio Morreale e il Dott. Silvio Roldi, presidente dell’associazione dei medici di Famiglia.