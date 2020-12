Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Qui – die – abbiamo infatti riqualificato la via centrale con cemento architettonico e tutta la strada che da dietro la chiesa porta fino al camposanto con asfalto pigmentato. Abbiamo inoltre messo in sicurezza l’antica mulattiera che porta al centro del paese.”

Nei giorni scorsi Cristiano Za Garibaldi, vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina ha effettuato un sopralluogo a Diano Serreta , insieme a Bruno Manitta , consigliere delegato alle frazioni, per un’ultima verifica degli interventi realizzati recentemente.

Il vice Sindaco di Diano Marina in sopralluogo alle frazioni