L’Amministrazione Comunale in riferimento al decreto legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e al successivo DPCM del 3 dicembre 2020 contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid – 19, oltre alle norme di carattere generale, evidenzia quanto segue:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Ricorda inoltre che:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La Polizia Municipale, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, effettuerà i dovuti controlli sul rispetto delle citate norme.

L’Amministrazione Comunale ricorda infine che sul sito web del Governo si possono reperire FAQ (domande poste frequentemente) in risposta ai quesiti più frequentemente posti relativi alle misure a contenimento del contagio da Covid – 19