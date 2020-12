Non sappiamo il motivo per cui un camionista straniero sia uscito di strada mentre si trovava alla guida del proprio camion e stava percorrendo il cavalcavia sulla linea ferroviaria Milano – Genova, se sia stato per imperizie, distrazione, malore o altro ma fatto sta che l’uomo, un cittadino di 38 anni residente in Bielorussia, oltre ad essere stato vittima dell’incidente stradale da lui stresso provocato, è stato pure denunciato per interruzione di pubblico servizio ad opera degli agenti della Polizia ferroviaria.

Già perché l’incidente stradale ha visto il Tir rimanere pericolosamente in bilico sul cavalcavia per cui le Ferrovie italiane hanno deciso in via precauzionale di sospendere il transito dei treni sulla Linea Milano-Genova fino a quando il TIR non è stato rimosso.

L’attività degli agenti della Polfer è rientrata nell’ambito del “Rail Safety Day” la giornata di controlli straordinari della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Piemonte che ha registrato il bilancio di un indagato (il Bielorusso a Carbonara Scrivia), 618 persone controllate di cui 192 straniere e 208 a bordo treno, 89 operatori impiegati in 23 stazioni ferroviarie, 23 i treni scortati.

Sono stati questi, infatti, i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della giornata di controlli organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, per il contrasto dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario, tra cui gli attraversamenti dei binari e l’indebita presenza in aree ferroviarie di servizio.

Gli Agenti Polfer hanno attuato controlli per prevenire le condotte a rischio incautamente adottate dai viaggiatori, non solo nelle stazioni maggiormente interessate da traffico ferroviario, ma anche in quelle non presenziate quotidianamente.

