L’inaugurazione della fermata dell’Eurocity Zurigo-Genova a Tortona che secondo molti rappresenta un momento molto importante perché di fatto è il primo collegamento diretto fra Tortona e la Svizzera, apre orizzonti importanti nel settore turistico con possibili ricadute sull’economia locale una volta conclusa l pandemia da Covid.

Purtroppo, però, a Tortona, c’è sempre stato molto campanilismo che ha frenato un possibile sviluppo turistico in questo senso. Abbiamo allora avvicinato l’assessore al Turismo Fabio Morreale, per chiedergli se e come questa nuova Amministrazione Comunale ha in mente di cambiare questa tendenza o almeno cercare di farlo.

“Per quanto riguarda il Turismo e la promozione del territorio – ci ha detto Morreale – stiamo mettendo a punto un grande progetto che finalmente possa dare visibilità concreta e duratura al Tortonese. Il nostro territorio è ricco di tipicità e di eccellenze, moltissimi sono i produttori e le associazioni. L’unica reale ed evidente problematica è quella di riuscire a fare rete, in quanto solo uniti si vince.”

“Il compito di una buona amministrazione – ha concluso l’assessore al Turismo – è quello di non perdere le opportunità che, per quanto ci riguarda, verranno fornite nei prossimi mesi grazie all’aiuto di importanti enti e protagonisti del territorio. Esiste infatti un progetto, con cabina di regia del comune di Tortona, che ha l’obiettivo di riuscire a mettere in rete tutti gli attori del territorio. Ci auguriamo che tutti possano approfittare di questa opportunità.”