Nuova iniziativa della Community Alezon

ALESSANDRIA HA LA SUA MONETA!

NASCONO I 10 ALEZON, CARTAMONETA LOCALE CHE I CLIENTI GUADAGNANO AD OGNI ACQUISTO E CHE VALE LORO IL 10% DI SCONTO IN TUTTA LA COMMUNITY ALEZON.

Nuova iniziativa della Community Alezon

Alezon è la Community di chi fa girare l’economia di Ale: professionisti, aziende e commercianti insieme per ricordare agli alessandrini che ogni euro speso in Alessandria rimane in Alessandria, facendo crescere la nostra città. Nato in pieno lockdown di marzo 2020, con una campagna gratuita che coinvolgeva oltre 100 commer- cianti della città che si facevano pubblicità a vicenda, Alezon è un progetto privato realizzato due eccellenze della comunicazione integrata in Alessandria: MASGAS, Agenzia di Comunicazione, e AT Media S.r.l., PMI Innovativa proprietaria della tecnologia brevettata di COPERNIKO, membro del Polo ICT Torino Wireless ed azienda premiata dalla Camera di Commercio di Alessandria per il sostegno ai processi d’innovazione e digitalizzazione di Impresa 4.0.

Insieme per far crescere la città

La competenza e le eccellenze della città ci mettono personalmente la faccia per comunicare alla città un tessuto economico e commerciale che si batte nonostante il momento. Comunicare cambiamento, entusiasmo e voglia di fare è la strategia di comunicazione scelta per sensibilizzare i consumatori sul concetto di non disperdere le risorse economiche e mantenerle entro le mura della città, dando un’immagine nuova e più smart ai negozi di vicinato.

Grande visibilità sui social e sul web

Il campo di battaglia scelto da Alezon è il web. Là dove il traffico è decisamente più elevato rispetto alle strade della città, Alezon lancia i suoi messaggi di economia locale. Da là Alezon invita gli alessandrini ad usufruire dei prodotti, dei servizi e della grande competenza che la città offre. La novità per il commercio di vicinato e l’economia locale è proprio questa: dotare il commercio locale delle stesse armi della concorrenza globale.

I 10 Alezon come strumento fisico di incentivazione e fidelizzazione

L’iniziativa promozionale dei 10 Alezon, una vera Carta Moneta di Sconto, permetterà alle aziende che aderiscono di ripagare il cliente ad ogni acquisto. I 10 Alezon dati al cliente per ripagarlo del sostegno locale, serviranno al cliente stesso ad avere il 10% di sconto al prossimo acquisto. La forza comunicativa di una Moneta Cittadina, seppur simbolica, vuole essere un ulteriore stimolo alla creazione di una comunità forte, unita e consapevole della possibilità di crescere e diventare grande, attraverso la promozione di una nuova generazione di ci megozi, aziende e professionisti di vicinato, che hanno deciso di mettersi insieme per sfruttare al meglio tutte le strategie e tecnologie disponibili.

Le idee come motore del cambiamento

Creare una Community forte non è facile. Alezon ha già in cantiere un ricchissimo calendario 2021: se le idee sono il motore della crescita, come diceva la pubblicità Alessandria ha un Alezon nel motore.

Riferimenti:

Sito Web www.alezon.it

Social www.facebook.com/alezonalessandria – www.instagram.com/alezonalessandria Allegato: MILLE IMMAGINI valgono più di tante parole (attività social da oggi a luglio 2020)