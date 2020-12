Venerdì 18 dicembre riparte la rassegna “Libri dal Vivo” organizzata dalla Biblioteca Civica di Tortona “Tommaso de Ocheda”

“Quest’anno – dicono in Biblioteca – abbiamo scelto il titolo “Incontriamo gli autori… online”, poiché a causa dell’emergenza Covid-19 gli incontri sono in modalità streaming. Il primo appuntamento è con Martina Vaggi, una giovane autrice che con il suo Diario del silenzio ci porta a riflettere su ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi mesi così surreali.”

L’appuntamento è per venerdì 18 dicembre alle ore 17:30 sul canale YouTube “Biblioteca Tortona”. Non mancate!