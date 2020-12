Nei giorni scorsi, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria traeva in arresto una cittadina italiana resasi responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento. Nello specifico, gli operatori intervenivano a seguito di segnalazione relativa a dei forti rumori provenienti da un appartamento sito in via 1821 ad Alessandria..

Giunti celermente sul posto, gli stessi udivano della urla di voci femminili provenienti dall’interno di un’abitazione che risultava completamente a soqquadro, con cocci vetro sparsi ovunque e nella quale si riscontrava la presenza di due donne in forte stato di agitazione che litigavano animatamente.

Alla vista degli Agenti, una delle predette si rivolgeva loro con la richiesta di aiuto in quanto temeva per la propria incolumità mentre l’altra, in evidente stato alterazione da sostanze alcooliche, le si scagliava contro con calci e pugni, provocando delle lesioni poi refertate in 3 e 7 giorni di prognosi. Nonostante le resistenze poste in essere, gli operatori riuscivano comunque a bloccare la donna aggredente traducendola presso questi Uffici per gli adempimenti del caso.

Sia durante il tragitto che in Questura, la donna reiterava le sua condotte aggressive, danneggiando l’interno del veicolo e proferendo altresì frasi ingiuriose verso il personale operante il quale, preso atto dell’atteggiamento non collaborativo e lo stato di alterazione, richiedeva l’intervento di personale sanitario, che giungeva poco dopo.​

