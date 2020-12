A partire da sabato 12 dicembre fino al 6 gennaio 2021 tutti i parcheggi nelle strisce blu, compresi quelli interrati del “Novicentro”, saranno completamente gratuiti. La decisione è stata presa oggi nel corso dell’ultima riunione della Giunta comunale. L’iniziativa, promossa in accordo con il Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti), si inserisce tra i vari interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale per sostenere le attività commerciali e artigianali cittadine, già pesantemente colpite dagli effetti della pandemia.

In questi ultimi mesi, infatti, sono stati stanziati 165.000 euro per il “Bonus Novi”, il bando che prevede contributi a fondo perduto per piccole e medie imprese del settore della somministrazione, del commercio e dei servizi, inclusi quelli svolti in forma artigiana. Più recentemente la Giunta ha deliberato il patrocinio e un contributo a sostegno dei progetti “Natale a Novi” del Cuore di Novi e della piattaforma di e-commerce “Novidelivery” curata dall’associazione Novinterzapagina.

Per favorire l’accesso dei cittadini agli esercizi commerciali e artigianali si è quindi deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi blu durante tutto il periodo delle festività natalizie. Ciò non provocherà ripercussioni sui conti del Cit in quanto il Comune provvederà a ristorare il gestore dei parcheggi per i mancati incassi delle soste a pagamento.