Giornata dedicata ai progetti di miglioramento per il paziente con il Lean Day all’Azienda Ospedaliera di Alessandria: venticinque i progetti presentati, cinque finalisti e uno progetto formativo che ha coinvolto oltre seicento dipendenti.

Ad aprire i lavori del primo Lean Day dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria l’Assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi, che ha salutato i discenti complimentandosi per il lavoro svolto: “Nella lotta contro il Covid è stato riconosciuto in tutto il Piemonte il grande sforzo fatto dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria: dobbiamo riconoscenza a tutto il personale che in questi mesi si è speso ben oltre gli obblighi contrattuali, in una assistenza incondizionata in una situazione che non ha precedenti nella storia. Il fatto che l’Azienda Ospedaliera abbia inserito nel proprio Piano Strategico l’efficacia e la qualità dell’assistenza al paziente con progetti finalizzati a migliorare l’esperienza del paziente, oltre che degli operatori, sottolinea la bontà della visione strategica messa in campo, oltre che la bontà dei processi di innovazione che fanno onore all’Azienda di Alessandria. I progetti nati in seguito alla formazione lean trovano una giusta valorizzazione in questo primo lean day, espressione di una metodologia che è un vero e proprio strumento di miglioramento per la qualità, a fronte di una domanda in costante crescita, con livelli e standard clinico-assistenziali elevati che al contempo garantiscono la sostenibilità economico-finanziaria. Per tutte queste ragioni sono davvero lieto di tenere a battesimo questi progetti innovativi: e vorrei sottolineare il vero valore dei progetti, il coinvolgimento dei dipendenti. Giornate come quella odierna rappresentano per il nostro sistema sanitario una bella occasione di confronto e riflessione che motivano verso la realizzazione di iniziative e sfide sempre più innovative”

Anche il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini ha ringraziato il personale per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi, sottolineando come il primo Lean Day sia stato momento di confronto e rilancio di progettualità, nonostante il Covid: “Ringrazio l’Assessore Icardi per la partecipazione e la vicinanza che ha sempre dimostrato nei confronti della nostra Azienda Ospedaliera, per le parole spese nei confronti dei nostri professionisti e per il contributo che hanno dato nell’epidemia. Avremmo voluto rendere il Lean day un giorno di festa per condividere insieme i progetti presentati: più volte nel corso di questo anno abbiamo dovuto spostare la data, alla fine abbiamo scelto comunque di portare avanti i progetti che non si sono mai fermati e quindi realizzare questo momento di verifica, condivisione e stimolo dei progetti come forma di rispetto anche per coloro che si sono impegnati a trasformare l’Azienda in un luogo migliore. Perché vorrei ricordare che, al di là della pandemia, l’attività non si è mai fermata. Un ringraziamento a tutti gli operatori di cura che costantemente operano per rendere migliore l’esperienza dei pazienti”.

I cinque progetti finalisti sono dedicati alla riorganizzazione degli orari dei prelievi al Poliambulatorio Gardella, alla riprogettazione delle sperimentazioni cliniche, fino ad arrivare alla revisione dei criteri di preospedalizzazione per l’intervento di cataratta, all’utilizzo del Patient Blood Management per la gestione delle sacche di sangue nelle chirurgie e infine alla standardizzazione delle modalità di presa in carico del primo paziente in sala operatoria di Ortopedia Pediatrica.