I Carabinieri di Pontecurone hanno tratto in arresto una 42enne nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

I Militari hanno rintracciato e bloccato la donna che, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal mese di settembre su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Alessandria, si era arbitrariamente allontanata dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti, recandosi presso la casa dell’ex compagno, anch’egli sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso la donna si sarebbe allontanata per andare ad insultare l’uomo. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, infatti, una volta raggiunta l’abitazione dell’uomo, i due hanno dato vita ad una discussione e lei, per futili motivi, lo ha insultato e minacciato, dopodiché è salita in auto, probabilmente per ritornare nella sua abitazione, ma nel tragitto sia stata intercettata dai Carabinieri che l’hanno fermata e arrestata per evasione.

Il giudice però, è stato comprensivo e invece che mandarla in carcere l’ha “spedita” presso la propria abitazione in attesa del processo.

