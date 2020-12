Se ne parla poco perché i dirigenti di questo ente benefico che fa tanto per Tortona e il Tortonese, non amano essere troppo al centro dell’attenzione, ma negli ultimi temi la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Dante Davio ha effettuato davvero tanti interventi a favore delle fasce deboli della popolazione dando il suo contributo per finanziare progetti avviati da quelle associazioni che operano nella zona a favore dei più deboli.

Gli ultimi interventi che seguono una linea ormai costante nel tempo sono stati diversi e di seguito ne riassumiamo alcuni: Diecimila euro a favore della Caritas Diocesana di Tortona quale contributo straordinario a sostegno delle iniziative rivolte alle persone più fragili e delle situazioni di disagio dovute all’emergenza collettiva derivante dalla diffusione del covid 19; ottomila euro a favore dell’Associazione Matteo 25 ODV di Tortona quale contributo per la gestione del servizio di accoglienza notturna del dormitorio rivolto alle persone senza fissa dimora, gestito da volontari, con particolare riferimento alla riapertura con le norme anti covid e altre diecimila euro a favore di Agape Cooperativa Sociale Onlus di Tortona quale contributo a sostegno delle spese farmaceutiche, assistenza protesica fkt a favore delle persone in difficoltà sul territorio e per l’attrezzatura per la sicurezza e la sanificazione del Poliambulatorio medico.

Prima ancora c’era stata una dona zione di 25 mila euro a favore dell’Anffas Onlus di Tortona (Al) quale contributo per l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto disabili dei ragazzi che frequentano il centro diurno di Villaromagnano (servizio trasporto dalle abitazioni dei ragazzi al centro diurno stesso) e 30 mila euro a favore del Piccolo Cottolengo di Don Orione di Tortona (Al) quale contributo per l’installazione dell’impianto di erogazione ossigeno e vuoto nel comparto giorno del nucleo San Giuseppe (ospiti portatori tracheostomia) al 1° piano e ai comparti giorno e notte del nucleo Angeli Custodi.