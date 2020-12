I murales realizzati gratuitamente dalla famiglia Falchetto che cerca di coprire i muri grigi della zona con bellisssime immagini e messaggi positivi, sono diventati ormai qualcosa di veramente bello e soprattutto molto apprezzati dai cittadini.

Da ieri Tortona ne ha uno in più: Fabrizio Falchetto e la moglie Giovanna Franzin, infatti. si sono recati al quartiere Oasi di Tortona per ultimare il murale che iniziato qualche giorno fa e poi sospeso per il freddo, pioggia e neve.

“Il muro giusto – dice Fabrizio Falchetto – lo abbiamo trovato a Tortona in una cabina dell’Enel davanti alla chiesa del Sacro Cuore. L’opera è realizzata con pittura acrilica e spray con stencil di circa 3×3 ml. Nonostante non verrà considerato come un “gran capolavoro” di arte contemporanea, noi lo riteniamo degno e molto significativo del periodo che stiamo vivendo, col bambino Gesù che gioca sulle ginocchia di papà mentre “mamma riposa” e che soffia sul coronavirus trasformandolo in rondini “al vespero migrar”, mentre un angelo un po’ street style spruzza il virus trasformandolo in lucciole e stelline. Speriamo piaccia.”

Certo che piace, caro Fabrizio, tutti i tortonesi ti ringraziano, soprattutto in questo periodo difficile dove purtroppo noi giornalisti siamo sempre costretti a dare brutte notizie….

Grazie da parte di tutta la città.