Per ricordare la figura di Gianni Rodari a cento anni dalla nascita, la Biblioteca civica di Valenza ha regalato a tutti gli alunni di 1° elementare delle scuole cittadine due volumi del grande autore italiano: “L’omino della pioggia” (Emme Edizioni) e “Un giocattolo per Natale” (Interlinea Edizioni).