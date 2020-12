Ricerca per:

L’evento si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook di Progetto Tortona , sarà possibile rivolgere domande alle nostre ospiti.

Proviamo ad affrontare questi ed altri interrogativi, con la dott.ssa Serena Albanese e la dott.ssa Carlotta Poggi , due giovani medici dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dell’ASL-Al Tortona.Attraverso la loro esperienza in prima linea nella cura del Covid-19, cercheremo di capire meglio l’emergenza sanitaria in atto e di essere sicuri di adottare quotidianamente comportamenti responsabili.

Tutti i giorni sentiamo parlare di Covid-19, sui giornali, in televisione, in radio. Ovunque riceviamo un numero impressionante di informazioni che siamo chiamati ad elaborare. Nei talk show televisivi i politici sono stati sostituiti da giornalisti e virologi, che raccontano quotidianamente la loro esperienza più o meno diretta con la malattia. Nonostante tutta questa mole di informazioni, ancora oggi sono tanti i dubbi che attanagliano i cittadini. Se mi viene la febbre cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere? Quali sono i meccanismi di prevenzione e cura attivi nella mia città?