Non lo abbiamo scritto prima perché la situazione cambiava continuamente, ma da qualche giorni i contagi a Tortona sono nettamente in calo.

I dati del contagio di domenica 20 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 61 (-1) persone residenti in città risultano positive, 45 ( = ) sono in quarantena e 173 ( = ) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 101 (-2) i pazienti ricoverati, di cui 8 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Situazione in continuo e costante miglioramento perché nei gironi scorsi era la seguente:

Sabato 19 dicembre, a Tortona: 62 (-4) persone residenti in città risultano positive, 45 (-4) sono in quarantena e 173 (+4) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 103 (-1) i pazienti ricoverati, di cui 8 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Venerdì 18 dicembre, a Tortona: 66 (-5) persone residenti in città risultano positive, 49 (-3) sono in quarantena e 169 (+2) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 104 (+4) i pazienti ricoverati, di cui 8 (+2) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.