I Carabinieri di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale e violazione alle norme anti-Covid un 23enne che, controllato in quanto non indossava la mascherina, rifiutando di indossarla anche dopo l’invito dei Carabinieri, opponeva resistenza al controllo, rifiutando di declinare le proprie generalità.

Nel corso della contestazione dell’illecito amministrativo, il 23enne, ritenendo illegittimo l’operato dei Carabinieri, proferiva frasi oltraggiose nei confronti degli stessi.