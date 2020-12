Domenica sera abbiamo pubblicato un’intervista esclusiva al Sindaco di Tortona Federico Chiodi che illustra come sarà il futuro per l’ospedale di Tortona. Si è trattato di un articolo molto importante che potete leggere a questo link https://www.oggicronaca.it/2020/12/il-sindaco-federico-chiodi-come-diventera-lospedale-di-tortona-nostra-intervista-esclusiva/ se ve lo siete perso.

Il “pezzo” è stato letto da moltissime persone, circa un migliaio, che in un periodo come questo, dove generalmente le visite sono mediamente inferiori agli standard, sono sempre molte, tuttavia – stranamente – non ha suscitato commenti e questo, un lettore, lo ha trovato molto strano, soprattutto alla luce delle precedenti critiche dei mesi scorsi sul possibile passaggio al privato del nosocomio, di qui la lettera che pubblichiamo di seguito.

Direttore buona giornata,

Ho letto l’intervista esclusiva al Sindaco di Tortona in particolare dove si parla del futuro del nostro ospedale.

L’argomento e’ di indubbio interesse e qualche intervento critico/favorevole me lo sarei atteso.

Al momento nulla.

In particolare mi sarei atteso da coloro che vorrebbero solo una struttura pubblica qualche proposta alternativa concreta ed i tempi in cui si sarebbe potuta chiudere.

Io credo che tutti saremmo favorevoli alla sanita’ pubblica ma dove il pubblico ha fallito, per motivi diversi, si dovrebbe attendere la chiusura delle strutture? Proclami molti ma soluzioni concrete?

Se Tortona, e le altre cittadine con i sedici ospedali citati tempo addietro dall’Asl, saranno destinati presto o tardi ad un rapidissimo declino, e forse chiusura, non proporranno soluzioni percorribili innanzitutto e tempi certi cosa rimarra’? Le solite proteste inutili?

Io credo che l’intervento del privato sara’ inevitabile, magari agevolandolo, proponendo incontri ravvicinati con i responsabili a livello pubblico come fatto a Tortona. Che la debolezza politica del tortonese e che le scelte fatte in regione od a Roma siano state sfavorevoli per la nostra città non credo sia sempre e solo colpa degli altri perché le vittorie e le sconfitte dipendono dalle strategie, quasi sempre sotto traccia, e per Tortona ed il tortonese di strategie io non ne ricordo. Ma sarei felice di recitare il mea culpa se qualcuno me le ricordasse partendo dal mancato ricorso al Tar per ragioni a me sconosciute. Cordiali saluti ed auguri di tanta serenità a tutti.

Il Tortonese fedele