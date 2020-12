Oggi pomeriggio, mercoledì 30 dicembre, come potete vedere dalla foto in alto, verso le 15 la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novi Ligure, unitamente ad una squadra del Comando di Alessandria ed all’autobotte, sono intervenuti in Basaluzzo per un incendio di appartamento. Le operazioni di spegnimento si protraevano sino alle ore 17 circa.

Non si riscontravano danni a persone ma solamente danni da fumo e calore in alcuni locali dell’abitazione. Sul posto era presente anche una pattuglia di Carabinieri della locale stazione.