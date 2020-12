Un nuovo direttore per la Struttura di Ginecologia e Ostetricia: è Fabio Sanguineti, classe 1976, genovese ma con una formazione internazionale, in forza negli ultimi dieci anni al Niguarda di Milano.

“Siamo davvero lieti di poter contare su una figura di così alto profilo – dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Giacomo Centini – Diamo il benvenuto nella nostra squadra al dottor Sanguineti, consapevoli che le sue competenze sapranno aiutare la nostra Azienda Ospedaliera nel percorso di riorganizzazione e miglioramento che la struttura di Ginecologia e Ostetricia dovrà affrontare. Con la sua professionalità, unita al suo naturale entusiasmo, saprà affrontare le sfide di questo 2021, la riorganizzazione della struttura anche con i lavori strutturali, confidando che possano essere svolti nel prossimo anno, come avevamo previsto prima della pandemia. A lui e a tutto lo staff, che è amato e apprezzato dalle tante mamme e pazienti che afferiscono al nostro Ospedale, buon lavoro!”

Il dottor Sanguineti, laureato e specializzato a Genova, Research Affiliate all’Università di Yale, ha proseguito la sua carriera prima all’Istituto Europeo di Oncologia e all’Università Bicocca di Milano e dopo all’Ospedale Niguarda. È esperto in chirurgia mininvasiva (laparoscopica e robotica) e in ginecologia oncologica, settore nel quale ha conseguito un master di ricerca. Da anni ha maturato competenze specifiche di III livello in Ostetricia e nelle urgenze chirurgiche. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha partecipato e organizzato numerosi congressi nazionali ed internazionali, ricevendo attestati come miglior relatore.