Daniela Ferrando, presidente di zona Cia Acqui Terme, è la nuova vicepresidente provinciale Cia Alessandria, al fianco di Massimo Ponta e in ausilio al presidente provinciale Gian Piero Ameglio.

La nomina è stata formalizzata durante l’ultimo incontro di giunta provinciale.

Laureata in Agraria, imprenditrice agricola dal 2008, ha rilevato l’azienda del nonno e l’ha trasformata a indirizzo corilicolo, in seguito ha avviato l’attività apistica. L’azienda conta 12 ettari di nocciolo (larga parte già in produzione) e circa 200 alveari; è anche produttrice di miele, associata alla Cooperativa nazionale Conapi; ha anche strutturato una parte viticola che porta avanti con successo insieme a due soci.

Commenta Ameglio: “Daniela Ferrando è già da tempo membro di giunta provinciale e il rapporto di fiducia è stato consolidato negli anni. Lo conferma il suo ruolo alla presidenza zonale. Inoltre è un’imprenditrice giovane che porta idee e iniziative in Organizzazione. La sua collaborazione prosegue su un’ottima strada, in accordo con tutta la nostra giunta“.