Scende da due giorni consecutivi il numero dei positivi al Covid 19 a Tortona: I dati del contagio di lunedì 30 novembre, a Tortona, erano i seguenti: 148 (-4) persone residenti in città risultano positive, 108 (-2) sono in quarantena e 168 ( = ) in isolamento fiduciario. Sono invece 106 (+3) i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e 2 (-1) in semintensiva.

Domenica invece erano 159 i positivi. Bene anche le altre citta centro zona della provincia come potete vedere dalla tabella in alto, mentre la situazione aggiornata a ieri sera la potete vedere dalla tabella in basso.