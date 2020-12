Sono iniziati da alcuni giorni e proseguiranno fino a Natale i lavori di risistemazione di Corso Roma, nel tratto che va da Piazza del Comune all’incrocio con Via Colombo .

Vengono realizzati nuovi marciapiedi e viene integrata la pubblica illuminazione. Le aiuole saranno sostituite con dei salva piante.

Questo tratto sarà in futuro a traffico limitato, percorribile in auto solo al mattino, poi pedonale dal pomeriggio. Nel secondo tratto, fino al Torrente Evigno, i cui lavori sono previsti e inizieranno nel 2021, verranno installati i salva piante e per i marciapiedi verrà utilizzato asfalto a resina pigmentata.