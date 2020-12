Negli ambienti di lavoro, ma anche a casa, può capitare di dover far raggiungere ai cavi dei luoghi distanti dalla loro fonte. Si potrebbe fare una modifica all’impianto elettrico, ma queste operazioni spesso sono invadenti e portano via importanti risorse, sia in termini economici che in termini di tempo. Fortunatamente esiste una soluzione alternativa, molto più rapida e altrettanto efficace.

Stiamo parlando delle canaline portacavi, che si stanno diffondendo sempre di più nei luoghi di lavoro, ma anche in ambito domestico. Sul mercato ne esistono di diversi materiali, con forme e colori differenti: in questo modo è possibile trovare la soluzione perfetta per ogni ambito, per ogni utilizzo e per ogni esigenza estetica.

I vantaggi delle canaline portacavi

La canalina passacavi permette di creare collegamenti elettrici (ma non solo) in modo ordinato e sicuro, eliminando quelle situazioni di potenziale pericolo che i cavi scoperti possono creare. Inoltre non va certo sottovalutato l’aspetto economico: l’installazione delle canaline risulta essere più conveniente rispetto alle tradizionali opere murarie. Questo vale sia al momento dell’installazione dell’impianto che in momenti successivi, come ad esempio quando si deve intervenire per riparare un guasto.

Si tratta infine di un’alternativa molto versatile. Esistono tantissime tipologie di canaline, diverse per materiale, colore, forma, modo di installazione e così via. Questa varietà permette di trovare la soluzione giusta per ogni situazione. La crescita dell’utilizzo delle canaline anche nelle case private dimostra quanto vengano apprezzate anche dal punto di vista estetico.

I modelli disponibili

Per acquistare le canaline portacavi è possibile rivolgersi alla RS Components, società leader nella fornitura di componenti elettronici e meccanici, utensili e tanto altro ancora. Nel suo catalogo online sono disponibili centinaia e centinaia di modelli di canaline con diverse caratteristiche. Per trovare quelle più adatta alle proprie esigenze è possibile effettuare una ricerca utilizzando gli appositi filtri.

I prodotti infatti possono essere selezionati in base al marchio, alla larghezza, alla profondità, alla lunghezza, al colore, al materiale, al tipo di slot, al raggio minimo di curvatura, al comportamento al fuoco, alla serie, allo standard e ai tempi di consegna. Ogni articolo ha la sua scheda con tutti i dettagli, le specifiche e la relativa documentazione tecnica.

Tra i materiali più utilizzati è possibile menzionare l’alluminio, l’acciaio inox, l’acciaio zincato ed altri metalli, ma non mancano le soluzioni in materiali plastici come il PVC. Le canaline di solito sono composte dal canale, dove vengono fatti passare e protetti i cavi, e da un coperchio apribile, ad incastro o incernierato.

Come utilizzare le canaline per il cablaggio dei luoghi di lavoro

Questa particolare conformazione rende più semplice l’installazione e la manutenzione sia della struttura che dei cavi stessi. Spesso quando si organizza il cablaggio del luogo di lavoro, le canaline vengono fissate al pavimento o alle pareti. Il fissaggio di solito avviene tramite un sistema adesivo. In questo modo si fanno passare solo i cavi necessari, evitando le dispersioni.

Ci sono anche le cosiddette canaline battiscopa: i cavi passano all’interno di particolari profilati lungo i quali possono essere posizionati interruttori e prese. A prescindere dal modello scelto, l’utilizzo delle canaline portacavi tiene in ordine e protegge i cavi e i fili elettrici dai danni che possono essere causati dall’ambiente o dall’accidentale contatto umano.

Le canaline possono essere utilizzate in diversi ambienti. Sono molto impiegate nei luoghi pubblici come scuole, uffici ed ospedali, ma anche nelle officine, negli spazi di lavoro interni e pure nelle case private. In generale, può essere la scelta ideale per tutti i luoghi in cui ci sono dei cavi esposti che bisogna mettere in sicurezza.