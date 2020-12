Torna il Servizio Civile nel Comune di Casale Monferrato: sei posti per i giovani dai 18 ai 28 anni da inserire in altrettanti uffici e servizi per ben 12 mesi. Un progetto che quest’anno è stato avviato in accordo con il Comune di Vercelli, ente capofila, e che coinvolgerà un territorio che ricomprende le province di Alessandria, Novara e Vercelli.

«Sull’intero territorio – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – sono previsti ben 65 posti per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee certificato uguale o inferiore a 10 mila euro. Per il nostro ente sono previsti sei posti, suddivisi tra Urp, Biblioteca Civica, Museo Civico, Ufficio Ambiente ed Ecologia, Centro diurno L’albero in fiore e Comunità alloggio Casa mia».

Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani.

«Il Servizio Civile – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – è un’opportunità da non perdere! Permetterà infatti ai giovani di entrare a contatto con una realtà che non è conosciuta ai più, ma che saprà sicuramente arricchirli e dar loro competenze e conoscenze spendibili in futuro».

Per avere più info sui progetti e candidarsi si invita a visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare agli Infoday online organizzati a gennaio (vedere le date su vercelligiovani.it).

Info e contatti: www.vercelligiovani.it – Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800).

Nello specifico i progetti del Comune di Casale Monferrato sono:

No digital divide (Comunicazione): 1 posto all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Città di Casale Monferrato – In un mondo sempre più tecnologico e digitalmente avanzato, l’obiettivo del progetto e il compito dei giovani volontari è aiutare le persone che contattano gli sportelli URP ed Europe Direct a trovare risposte e soluzioni per i propri bisogni di cittadini sia ricevendo informazioni sugli enti, il territorio e le opportunità europee sia partecipando a percorsi ed eventi.

Knowlege 360° (Cultura e Biblioteche): 1 posto alla Biblioteca Civica Giovanni Canna – Il progetto vuole favorire l’accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza per tutti i cittadini e per i giovani studenti, supportando gli utenti nell’uso dei servizi bibliotecari e promuovendo la lettura, la cultura digitale e le iniziative culturali del territorio e dell’ente in cui si opera.

Forma Mentis (Cultura e Musei): 1 posto al Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi – Il progetto promuove la conoscenza e consapevolezza del patrimonio culturale, museale e naturale del territorio (archeologico, storico-artistico, architettonico, archivistico e librario, nonché ambientale, museale e delle tradizioni) per target di pubblico specifici, sia con percorsi di visita e attività didattiche sia con eventi realizzati in rete con il territorio.

ConosciAMO il verde (Ambiente): 1 posto all’Ufficio Ambiente ed Ecologia della Città di Casale Monferrato – Il progetto mira allo sviluppo e valorizzazione del Patrimonio ambientale e vegetazionale del territorio Valsesia-Vercelli-Casale, sia con censimenti e aumento del verde pubblico e cura dei percorsi e itinerari, sia attraverso la sensibilizzazione di cittadini, turisti e giovani studenti.

Ci vorrebbe un amico (Politiche sociali): 1 posto al Centro diurno L’albero in fiore e 1 posto alla Comunità alloggio Casa mia – L’obiettivo del progetto è contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone fragili (disabili, anziani, soggetti con disagio psichico e sociale), favorendo la loro inclusione sociale. In particolare si offriranno alle persone opportunità di socializzazione, in una rete di sostegno territoriale.

In generale, le sedi di progetto degli enti partner sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano. E gli enti partner del Comune di Vercelli sono: Università del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna (Vercelli), Museo Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale (Santhià), Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato.