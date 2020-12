Non c’è festa che tenga per chi è preposto ad aiutare e soccorrere gli altri come i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno lavorato anche oggi, venerdì 25 dicembre, giorno di Natale.

E’ accaduto poco dopo le 18 quando i pompieri hanno dovuto intervenire in un alloggio in via Arzani per una donna ottantenne che era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi ed ha chiesto aiuto. La pensionata, infatti si era chiusa all’interno dell’abitazione.

I pompieri così sono interventi forzando la porta d’ingresso e consentendo così ai sanitari del 118 (in questo caso l’ambulanza della Misericordia di Tortona) di prestare soccorso all’anziana che era distesa sul pavimento.

La donna, le cui condizioni non sembravano gravi, è stata soccorsa dagli operatori sanitari e trasportata in ospedale per le cure del caso e per essere sottoposta ai controlli di rito.

Tutto l’intervento è durato poco più di un’ora