Pubblichiamo di seguito un Comunicato stampa del Comune di Tortona che arriva dopo la lettera di diffida del Sindaco Federico Chiodi all’Enel per i disagi che centinaia di famiglie della zona hanno dovuto sopportare, rimanendo senza energia elettrica, senza riscaldamento e al freddo per giorni, in seguito alla nevicata di poche decine di centimetri avvenuta la scorsa settimana che ha mandato in tilt alcune linee elettriche della zona, alcune riparate prontamente dai tecnici dell’enel dopo poche ore, altre, invece, successivamente.

Prima di lasciarvi alla lettura integrale del Comunicato, vi anticipiamo che in seguito alla lettera di diffida, l’Enel si è premunita di contattare il primo cittadino e di giustificare il motivo dei disagi. Dall’incontro in videoconferenza è emerso che solo nel 2020 l’Enel ha investito a Tortona ben 750 mila euro e altrettanto denaro nei comuni della zona.

Meno male che lo ha fatto e che nel 2021 investirà altro mezzo milione di euro, perché non osiamo pensare cosa sarebbe potuto succedere se gli impianti fossero rimasti quelli dello scorso anno!!

IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE

Giovedì 17 dicembre si è svolta, in videoconferenza, la riunione fra il Sindaco Federico Chiodi e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, e i vertici di Enel E-distribuzione fra cui Enrico Bottone responsabile Area Nord Ovest, Antonio Cammarota responsabile Esercizio Rete Piemonte e Liguria e Matteo Tonso responsabile zona Alessandria-Asti.

L’incontro, organizzato a seguito degli eventi atmosferici eccezionali della prima settimana di dicembre, è stato occasione di confronto tra la Giunta e la Società che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione per ragionare sulle soluzioni tecniche al fine di aumentare la resilienza della rete e mantenere livelli eccellenti di qualità del servizio.

E-distribuzione ha riepilogato i numerosi interventi effettuati nell’anno 2020, che hanno comportato un investimento pari a 1,5 milioni di euro su tutto il Tortonese, di cui 750 mila nel solo territorio comunale di Tortona.

L’attività di manutenzione programmata sulla rete prosegue e sono attualmente in corso anche interventi per sanare i danni registrati nel corso della nevicata. L’azienda ha in programma di investire ulteriori 500 mila euro nei primi mesi del 2021, allo scopo di effettuare manutenzione straordinaria ed investimenti sulla struttura della rete; il Comune ha richiesto di potenziare i servizi di comunicazione con l’utenza attivando numeri di telefono dedicati alle segnalazioni.

“Sono grato a E-distribuzione per aver tempestivamente risposto alla nostra comunicazione – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – inviata dopo i gravi disagi che hanno interessato molte famiglie tortonesi dopo la recente nevicata. Il nostro incontro è stato affrontato con atteggiamento decisamente proattivo e sono soddisfatto degli investimenti che l’azienda si è impegnata ad effettuare nei prossimi mesi. Sono convinto che questo sia un passo importante verso una proficua collaborazione in futuro”.

“E-distribuzione si impegna ogni giorno per garantire ai clienti la migliore qualità possibile del servizio elettrico – ha dichiarato Enrico Bottone, responsabile E-Distribuzione Area Nord Ovest – per questo stiamo indirizzando i nostri sforzi in manutenzione ed investimenti volti ad accrescere ulteriormente la resilienza delle nostre reti. La collaborazione con le Istituzioni e la vicinanza al territorio, di cui l’incontro di oggi costituisce un esempio virtuoso, è di fondamentale importanza per perseguire gli obiettivi di centralità del cliente che stanno particolarmente a cuore alla nostra azienda”.

Ufficio Stampa Comune di Tortona